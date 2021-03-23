Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul etti
23.03.2021 21:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Syrskyi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Syrskyi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Syrskyi'yi kabul ettiği bildirildi.
Bakanlıktaki kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu.
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