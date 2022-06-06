Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı görüşmede, Akar tarafından Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400 uçaklarının Türkiye'ye ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından acil bir ateşkese olan ihtiyaç ile gerginliğin azaltılması ve insani yardımın ulaştırılması, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400 uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi. - ANKARA