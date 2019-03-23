Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin Güneyinde Teröristlerin Mevcudiyetini Kabul Etmemiz Mümkün...
55 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:38 Kaynak: AA
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