Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin Güneyinde Teröristlerin Mevcudiyetini Kabul Etmemiz Mümkün...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin Güneyinde Teröristlerin Mevcudiyetini Kabul Etmemiz Mümkün...

55 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil."

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:38 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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