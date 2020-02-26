Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hulusi Akar, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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