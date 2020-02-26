Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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