Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Stratejik İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Öğle saatlerinde Eskişehir'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleşen programlarının ardından Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Valilik önüne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Vali Özdemir Çakacak ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Akar, akabinde Vali Çakacak'ın makam odasına geçti.

Yaklaşık 20 dakika süren ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentten ayrılmak üzere Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına gitti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Hulusi Akar, Politika
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