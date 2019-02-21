Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Öksüz'ü Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Öksüz'ü Ziyaret Etti

20 dakika önce

9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edilen Kış-2019 Tatbikatı, için Kars'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Türker Öksüz'ü...

Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Öksüz'ü Ziyaret Etti, System.String[]
9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edilen Kış-2019 Tatbikatı, için Kars'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i Vali Türker Öksüz valilik binası önünde karşıladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Hulusi Akar, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Bir süre Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler kalan Akar, daha sonra Valilik Makamı önün de bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve beraberindekiler Kars'tan ayrılmak üzere havalanına hareket etti. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

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