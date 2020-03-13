Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib 'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.

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