Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.
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