Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.

İngiltere, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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