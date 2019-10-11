Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cepheye ilk kez çıkan silahlar, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere göz açtırmıyor Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi Ypg/pkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor Bülent Arınç: Bu harekatı fetih olarak görmüyoruz