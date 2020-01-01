Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-1 - Son Dakika

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Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-1
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-1.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-1
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