Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-2 - Son Dakika

Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-2

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-2.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-2

Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-2

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:23 Kaynak: DHA
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