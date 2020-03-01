Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve...

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Hulusi Akar, İdlib, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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