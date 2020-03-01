Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve...
46 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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