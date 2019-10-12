Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın incelemelerde bulunması ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:01 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar'ın incelemelerde bulunması ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.
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