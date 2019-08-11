Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG...

43 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, brifing aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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