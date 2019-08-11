Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, brifing aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz
'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik
fırkateynine helikopterle indi, brifing aldı.
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