Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.
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