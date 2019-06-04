Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Güncel
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