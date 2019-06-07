Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden...

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu 5. Hudut Alayı'nda denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu 5. Hudut Alayı'nda denetlemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:43 Kaynak: AA
Ermenistan, Nahçıvan, İran, Hulusi Akar, Güncel
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