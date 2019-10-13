Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa'da tedavileri devam eden yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa'da tedavileri devam eden yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattında incelemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği açıklandı. Akar ve komutanların, temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçtikleri öğrenildi.

Bakan Akar ve beraberindekilerin, harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettikleri, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.

(Sinan Özdemir/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı
Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 18:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]