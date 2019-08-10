Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi KKTC'de
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi KKTC'de

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, KKTC'de komandoların eğitimini denetledi, kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi KKTC'de, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, KKTC'de komandoların eğitimini denetledi, kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Akar, "Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin." dedi.

Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.
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Hulusi Akar, Kıbrıs, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:35 
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