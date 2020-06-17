Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

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Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu