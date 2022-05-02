ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

02.05.2022 07:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine gitti.

Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Akar ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçen Akar ve komutanlar, Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20. Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

YORUMLAR
500
Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 08:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement