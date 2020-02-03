Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

Hulusi Akar, Suriye, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Esed rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir
Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:46:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]