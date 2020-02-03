Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Suriye sınırında
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.
Son Dakika AK Parti Sözcüsü Çelik: Esed rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi