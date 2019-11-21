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Milli Savunma Bakanı Akar: "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur."
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