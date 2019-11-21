Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti."

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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