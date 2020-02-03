Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hastaneye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay...
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hastaneye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
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