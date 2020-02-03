Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hastaneye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hastaneye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY

Hulusi Akar, Yaşar Güler, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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