Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek Astsubaylığa Geldiğimizde Meslek Yüksekokulu Mezunlarımız Yedek...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek Astsubaylığa Geldiğimizde Meslek Yüksekokulu Mezunlarımız Yedek...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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