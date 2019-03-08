Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek Astsubaylığa Geldiğimizde Meslek Yüksekokulu Mezunlarımız Yedek...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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