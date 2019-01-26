Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) İnşallah Ülkemize, Milletimize, Gençlerimize...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:03 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz
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