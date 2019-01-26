Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) İnşallah Ülkemize, Milletimize, Gençlerimize...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) İnşallah Ülkemize, Milletimize, Gençlerimize...

39 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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