Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Üzerinde Çok Çalıştığımız, Olabildiğince Modern...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
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