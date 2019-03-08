Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Burada Esnek Bir Model Uygulamak Suretiyle...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Burada Esnek Bir Model Uygulamak Suretiyle...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Burada Esnek Bir Model Uygulamak Suretiyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]