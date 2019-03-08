Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Burada Esnek Bir Model Uygulamak Suretiyle...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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