Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Diyelim Ki Lisans ve Lisans Üstü Kadrolar...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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