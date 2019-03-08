Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktifleri...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktifleri...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA

TSK, Hulusi Akar, Güncel
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