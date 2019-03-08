Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktifleri...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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