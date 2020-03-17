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Milli Savunma Bakanı Akar: "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar...
10 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek."
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