Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı...

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı tarafa geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " (Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı tarafa geçti."

Hulusi Akar, Yunanistan, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:42 Kaynak: AA

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