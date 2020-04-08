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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı...
15 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı tarafa geçti.
Milli Savunma Bakanı Akar: " (Yunanistan sınırı) 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişi karşı tarafa geçti."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:42 Kaynak: AA
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