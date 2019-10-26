Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (1)
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (1)

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (1)

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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