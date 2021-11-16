Üye Girişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi"

16.11.2021 18:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırlarla ilgili olarak, "1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırlarla ilgili olarak, "1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi. Geldikleri görülüyor, tedbir alınıyor, bizimkiler yolları kapatıyorlar, geri ittiriliyorlar. Bunun dışında geçtikten sonra yakalanan 98 bin 763 kişi var. Bunların arasında 406 terörist var" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 202 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Bakan Akar milletvekillerinin sorularını cevapladı. Akar, yaptıklarının savunma ve güvenliğin devlet işi olduğunu, devletin tamamını, vatan topraklarını, deniz, semaları 84 milyon vatandaşı görmenin önemine değinerek, "Egemenliğimiz için, bağımsızlığımız için 84 milyonunu güvenliği için yapmaya çalışıyoruz. Yoğunlaşmış olmamız eksiklik değil, bilakis üstünde durmamız gereken bir husus. Ötekileştirici dil kötü. Biz 84 milyonunun 780 bin km vatan toprağında bütün halinde güvenle çalışıyoruz. Menfaatlerimiz için bütün halinde çalışıyoruz. Bir takım hedefler, kararlar alınıyor. Bütünüyle bunlar doğrultusunda çalışıyoruz. Eskilerin söylediği şey var. Bütün görüşler muhterem ama muteber değil. Çalışmalarımızı mevzuata uygun şekilde çevreye dünyaya uygun şekilde yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

S400 konusunda ise Akar, "Savunma sistemi olduğu için bunu herhangi bir şekilde tenkit edilmesi uygun değil. 84 milyonun güvenliği için savunacağız. Biz 90'lı yıllardan beri ülkemizi ve milletimiz uzun menzille bölge ve hava savunma sistemi tedarik için çalıştık. Kriterlerimiz var, ortak üretime kadar şartlar var. Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaştık, en sonunda şartları karşılayan S400 oldu. Açık yapıldı bu. S400 nerede? Türkiye'ye hava taarruzu oldu da mı kullanmadık. Hava savunma sistemi bu. Güvenlik konusu bu. Her şeyi sahne yapacak halimiz yok. Gerekli zamanda ve yerde kullanacağız. Bazı şeylere gizli. Ülkelerin kendi milli sırları. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ne yapıyor biliyor musunuz? Söyler mi? Araya birtakım sorular, endişeler sokmak son derece yersiz. Devlet son derece duruma hakim. Kurumlar çalışmalarını yapıyor" şeklinde konuştu.

Tank palet fabrikasına ilişkin olarak Akar, "Tank aletinin mülkiyeti Hazine'ye ait. İtirazlar oldu. Hukuku tanıyalım. Danıştay'a üç itiraz oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili ve hepsi bozuldu. Yasal olduğu, normal olduğu kararı var. Fabrikamızda bir yıl boyunca altı adet fırtına obüsü imal edildi. Bunun dışında bakım onarım, imal faaliyeti varsa aynen devam ediyor" diye konuştu.

Akar, şöyle konuştu:

"2020-2024 yılları arasında 14 milyon ABD doları yatırım söz konusu, bu yatırımın 3 milyon 240 bin doları gerçekleştirmiş durumda. Bu manada oradaki faaliyetlerin yürütülmesi için Bakanlık devlet savunma sanayi başkanlığı olarak tank üretimi yapılabilmesi, motoruyla, transmisyonuyla bunları imal etmemiz ve tedarik için tüm olasılıkları değerlendirmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmaya Eylül 2019'dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığı yaklaşık 40 milyon ABD doları ödeme yapılmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığımız dünyadaki bütün motor imalatçıları ile temasta. Bilinmesi gereken husus adı konulmamış ambargolarla karşı karşıyayız. Sadece Savunma Sanayi konularında değil diğer sivil üretim konularında bile dost bildiğimiz müttefiklerimizden dahi istediğimiz cevapları alamıyoruz. Daha sonra daha sonra şekilde uzatmalarla gidiyor. Bütün bunlarla rağmen bu eksiklerin önlenebilmesi için gayretler gösteriyoruz."

Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine ilişkin soruya, Akar, "Personele mevcut maaşın en üz yüzde 10 fazlasıyla sözleşme önerildi. Oradaki kardeşlerimizle görüşüyoruz. Eksikliğe, aksaklığa mahal vermemek için bütün tedbirler alıyor. Mağduriyet yaşanmaması için çalışıyoruz. 6 bin 614 personelden bin 293 mavi yaka personelin özlük hakları korunarak Milli Savunma Bakanlığına ye bağlı kuruluşlara atamaları yapıldı. Bu personelin yerine mavi yaka için ilana çıkılmış, 35 bin 521 aday müracaat etmiştir. İş deneyimi üç yıl ve diploma notu 60'ın üzerinde olan adaylar yazılı sınava çağırılmıştır. Kriterlere uyan adaylardan 11 bin 904 yazılı sınava davet edilmiş, bunların 8 bin 851'de yazılı sınava çağırılmıştır. Taşeron işçilerimizin işten çıkarılması asla söz konusu değildir. Taşeron işçiler görevlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile ilgili olarak Akar, "Askeri yargı ve disiplin konusunda 24 Haziran'da düzenlemeler yapıldı. Bunları takip ediyoruz. Yeni düzenlemelerle ilgi sıkıntılar oluyor, tekrar düzenliyoruz. Askeri yargının etkin şekilde çalışması hayati öneme sahip, yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kara Harp Okulu ile ilgili bölünme olup olmadığına ilişkin Akar, "Akademik dersler için bunlarla alakalı kariyer sahibi sivil kesimlerden destek almamız söz konusu. Önceki uygulamalardan farklı bir şey değil. Askeri derslerin sayısı yüzde 32 oranında arttırıldı" diye konuştu.

Kimyasal silah konusunda Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, envanterinde, herhangi bir yerinde kesinlikle asla gaz kimyasal silah yoktur. Ne alınmış, ne alındı, ne satıldı, ne gizli. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Nereden yapılıp nereye gidildiğinin takibi basit zaten. Türkiye'de böyle bir işin olmadığı açık ve net. Bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçiğin son derece onurlu terörle mücadelesini lekelemek için bu tür iddialar periyodik bir şekilde tekrarlanıyor, aslı yoktur" diye konuştu.

Bedelli askerlik konusunda Akar, "Bütün ilgili kurumlarla tartışıldı, konuşuldu. Üniversitelerle tartışıldı, ölçümleri, istatistikleri oldu. En optimal neyse milletimiz halkımız için şimdi hatırlayın. En önemli konu öngörülebilirlik bedelli ne zaman çıkacak? 35 yaşına kadar teciller var. O yaştan sonra ne askerlik olur ne de yarar sağlar. Hepsi konuşuldu ve para konusu var mesela her seferinde 30-50 bin lira olması sabitleyelim dendi. En düşük maaş nerde. Asteğmen maaşının altı. Otomatik olarak ona bağlandı. Asteğmen maşı artınca o da artıyor. Döviz olunca eşit olması lazım denildi. Kanunda bir arkadaşımız eleştirisini duyduk. Hemen görüştük düzelttik. Kur 1 Ocak itibarıyla dediler değiştik onu ne zaman para ödeniyorsa konsoloslukta hesabı yapılıp, ödeme yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacını karşılıyor. İkinci altı ayda bir maaş karşılığı yapma meselesi vardı gençlerimiz teveccüh etmeye başladı. İki yıllık okuyanların farkı yoktu liseyle. Meslek okullarının görünürlüğü bakımından yedek astsubaylık getirdik. Sistem bütünlük içinde çalışıyor bu sistemi bozdurmamamız lazım. Parayı süreyi değiştirelim gibi şeylerle sistemi bozmayalım. 2022 yılında 51 bin 603 vatandaşımız bedelli için başvurdu işlemleri devam ediyor. Toplam hükümlü sayısı 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 kadar 112 bin 661 bedelli askerlik için gelen olmuş. Bunlardan 4 milyar tahsilat yapılmış" şeklinde konuştu.

Akar şunları kaydetti:

"Burada biz teröristle oradaki insanları ince bir şekilde ayırıyoruz. DEAŞ ile mücadele eden koalisyon güçlerinin kendi web sayfalarında her gün ne kadar sivilini ölümüne sebep oldukları yazıyor. Kastımız olmadan DEAŞ ile mücadele sırasında öldürüldü şeklinde yazıyor. Bizde çok şükür böyle bir şey yok."

Akar, Yunan tarafı ile görüşmelerinin olumlu etkiler yaptığına işaret ederek, "Çipras ve partisinin mensupları açık şekilde bizim söylediklerimizden hareketle mevcut yunan hükümetinin saldırgan hareketleri, eylemleri Yunan halkında endişeye sevk ediyor. Biz bir şey yaparken, sizin de hakkınızı savunuyoruz. Yunanistan ile sorunlarımızı barışçıl yönden çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Brüksel'de yaptığımız olumlu görüşmede daha önce başlattığımız güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncü toplantımızı Ankara'da yapacağız, gelmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya ile ilgili olarak Akar, "Libya'daki kardeşlerimizle iş birliği yapmasaydık, Hafter güçlerinin Trablus'a beş kilometre kalmıştı. Şu anda Trablus olmazdı seçimler olmazdı, Hafter girmek üzereydi. Sizin tezkeresiyle yapılan müracaat, Ulusal Mutabakat Hükümeti başındaki Saraç şahsi mektuba istinaden biz gittik. Yayılmacılık, saldırganlık yok, vefa, ihtiyaç var. 500 yıllık dostluk, kardeşlik var" diye konuştu.

Suriye konusunda Akar, "Ağzımızın içinde. Biz nasıl oraya kayıtsız kalırız? Bekleyelim mi onları? Terör koridoru adı konundu bunun. Seyir mi etseydik? Tamamen uluslar arası hukuk, Birleşmiş Milletler kararına uygun şekilde insan haklarına saygılı, oradaki dini tarihi sanat eserlerine azami dikkat etmek suretiyle bu operasyonlar yapıldı. Yurtdışındaki mücadeleyi işgalci görmek emperyal dili kullanmak demek. Emperyaller bizim gibi ülkelerin olmasını istemezler. Tezgah kurmuşlar, devam etsin istiyorlar" şeklinde konuştu.

Hudutlarla ilgili konuya Akar, "Burada gerçekten bu duvarlar, hendekler kuleler, kameralar pusu keşif devriye yolları dahil İran hududu çok açık. Orada herhangi bir şey görünce mobil kuvvetlerimiz, timlerimiz var, yönlendirilmiyor. Herhangi biri yurdumuza girmeden durduruluyor. 1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi. Geldikleri görülüyor, tedbir alınıyor, bizimkiler yolları kapatıyorlar, geri ittiriliyorlar. Bunun dışında geçtikten sonra yakalanan 98 bin 763 kişi var. Bunların ilave 406 PKK, YPG, FETÖ terörist var. Bunlar dahil tamamı kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi

Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Ocak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu 19:33 Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım 18:49 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu 18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı 17:37 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
19:33 Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:28 Son karar Fatih Terim'e kaldı! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirim yapmaya hazır
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kez okuduğu "Ey Sevgili" şiiri öksüz kaldı
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Adele, Oscar törenini bile geçti! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından canlı izlendi Adele, Oscar törenini bile geçti! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından canlı izlendi         
19:35
Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek         
19:32
Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi         
18:40
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Canice katledilen kadının kimliği belli oldu! Beraber yaşadığı kişi daha önce öldürmekle tehdit etmiş Canice katledilen kadının kimliği belli oldu! Beraber yaşadığı kişi daha önce öldürmekle tehdit etmiş         
16:32
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 19:40:36. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Ocak'tan itibaren 261 bin 137 geçiş engellendi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement