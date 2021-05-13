Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi - Son Dakika

Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi

13.05.2021 07:50
Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Akar, 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise toplam 1056 olduğunu açıkladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ramazan ayının son iftarını Hatay'da hudut kartalları ile yaptı.

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti.

Karakola gelişinde alay komutanından hudut tekmili alan Akar, karakol komutanına Türk Bayrağı hediye etti. Karakolda görevli Mehmetçik ile karavanadan iftar yapan Akar, "Hudut kartalları"nın bayramını kutladı.

Hudutların ve halkın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakarca mücadele ettiğini aktaran Akar, hudut birliklerinin kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede kazanılan önemli başarılara dikkati çeken Akar, "Kaçakçılıkla mücadele konusunda da yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hudut hattında alınan önlemlere de değinen Akar, bunun daha da artırılacağını ifade etti.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi bölgedeki teröristler"

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile iftarın ardından Şırnak'a geçti.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından, Pençe Şimşek'in sevk ve idare edildiği 23. Piyade Tümen Komutanlığının harekat merkezine gelen Akar, burada sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin bölgedeki teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. 291 el yapımı patlayıcı, mayının yanı sıra 89 mağara ile sığınaklar, barınaklar, malzeme depoları, tuzaklar tahrip edildi, edilmeye devam ediliyor."

Gerek teröristlerin telsiz konuşmaları gerek teslim olan teröristlerin ifadeleri gerekse istihbarat raporlarından bu rakamın çok daha fazla olduğu yönündeki değerlendirmelerini aktaran Akar, operasyonlarda teröristler tarafından yıllardan beri hazırlanan çok sayıda mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Amacımız olabildiğince en az, mümkünse sıfır zayiatla bu bölgenin kontrol edilmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, onların sınırlarımız ve halkımıza risk, tehdit ve tehlike olmaktan çıkarılmasıdır. Bunu yaparken biz Iraklı kardeşlerimizle temas halindeyiz, onlarla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Teröristlerle mücadelede iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Komşularımızın sınırlarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak bir an önce teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil, buralardan temizlenmesi konularında Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak bizim temel amacımız."

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticilerinin bundan süratle vazgeçmesi lazım." dedi.

Akar, saldırılarda şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının önemine de değinen Akar, "Bu konuda aldığımız sert ve katı tedbirler son derece faydalı, işlevsel oldu. Aynı tedbirleri uygulamak suretiyle operasyonları tehlikeye sokmadan bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile gecenin geç saatlerine kadar harekat merkezinden operasyonları takip etti.

Hulusi Akar, Milli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi - Son Dakika


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