Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Akar, Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj paylaştı.

Türkiye'nin her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin kendilerini insanlığa hizmet etmeye adayan, fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Kahraman Mehmetçiğin görev yaptığı her yerde, yurt içinde ve sınır ötesinde, onlara en güç koşullar altında dahi sağlık hizmeti sunma gayreti içinde olan sağlık personelimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getireceklerine, halkımıza ve Mehmetçiğe şifa dağıtmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olmuş sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazi olanlara şükranlarımı sunuyorum. Emekli ve çalışan tüm sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler temenni ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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