Milli Savunma Bakanı Akar'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

18.09.2022 17:34
Milli Savunma Bakanı Akar'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, mesajında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün devletin bekası, asil milletin egemenlik ve bağımsızlığı ile Türkiye'nin savunma ve güvenliği için canları pahasına mücadele ederken gazi olan kahramanların gurur günü olduğunu belirtti.

Bir asır önce var olma mücadelesi verirken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen, küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir güce ulaşıldığını ifade eden Akar, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli misyonlar üstlendiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve kapsamlı faaliyetlerini icra ettiğini vurguladı.

Akar, kahraman Türk ordusunun hudutların güvenliğinin sağlanmasından başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadeleye, denizlerin ve semaların korunmasından dost, kardeş ve müttefiklerin haklı davalarına destek olmaya kadar birçok faaliyeti eş zamanlı ve başarıyla sürdürdüğünü belirterek bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Bunda en büyük payın aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

"Onların kahramanlık ve fedakarlıkları, asil milletimizin hafızasında ve gönlünde ebediyen yaşayacak, asla unutulmayacaktır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilham kaynağı olan şehitlerimize, gazilerimize ve onların emaneti değerli ailelerine sahip çıkmaya, kederde ve kıvançta daima onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bu anlamlı gün vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı bir kez daha minnet ve saygıyla anıyorum."

Akar, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmetle yad ettiğini vurgulayarak "Gazilerimize ve değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, tedavisi devam edenlere de acil şifalar diliyorum. Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve hava şartlarında büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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