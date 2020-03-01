Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:23 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
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