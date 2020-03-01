Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' başarıyla sürdürülmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' başarıyla sürdürülmektedir" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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