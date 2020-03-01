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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' başarıyla sürdürülmektedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' başarıyla sürdürülmektedir" dedi. - ANKARA
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