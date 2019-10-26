Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (3)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:18 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.
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