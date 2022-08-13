Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

13.08.2022 16:16
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına gelişinde Vali Hasan Şıldak ile Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Akar, Tuğgeneral Dinç'ten komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Talimatlar veren Bakan Akar'ın kentteki ziyaretleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Hulusi Akar, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret - Son Dakika

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