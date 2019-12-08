Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

Akar, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden "www.aa.com.tr" yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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