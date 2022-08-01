GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2022

01.08.2022 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2022

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.

6 Nisan 1920

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükkarıştıran beldesi, Pınarhisar ilçesi ve il merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Kırklareli/11.30-15.30)

2- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, 15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı açılışına katılacak, Samsun Teknopark'ı ziyareti sonrasında ildeki sanayi firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Samsun/09.00-15.00)

2- TÜİK, 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

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YORUMLAR
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Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı
Kaynak: AA

Hulusi Akar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2022 - Son Dakika
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