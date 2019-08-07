Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(ABD heyeti ile görüşmeler) Şu anda devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(ABD heyeti ile görüşmeler) Şu anda devam ediyor.

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(ABD heyeti ile görüşmeler) Şu anda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(ABD heyeti ile görüşmeler) Şu anda devam ediyor. İlerleyen saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." - ANKARA
Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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