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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. - ANKARA
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