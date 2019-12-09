Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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