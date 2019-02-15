Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesinden Sonra Oluşacak Boşluk,...
20 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:39 Kaynak: AA
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