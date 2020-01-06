Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA