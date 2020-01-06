Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

James Mattis, Hulusi Akar, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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