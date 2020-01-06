Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA
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