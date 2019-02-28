Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Telefon Görüşmesi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Telefon Görüşmesi...

39 dakika önce

IHAAW185508-SIY/28-02-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Telefon Görüşmesi..., System.String[]
IHAAW185508-SIY/28-02-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.02.2019 18: 55: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:01 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Yenikadinda Gösterme, Politika
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