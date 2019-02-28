Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Telefon Görüşmesi...
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IHAAW185508-SIY/28-02-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
IHAAW185508-SIY/28-02-2019
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.02.2019 18: 55: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:01 Kaynak: İHA
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