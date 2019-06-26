Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel
'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
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