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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı." - ANKARA
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