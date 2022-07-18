Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı

18.07.2022 15:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevki hakkında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın genel prensipler üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ukrayna limanlarındaki tahılın tahliyesi için geçtiğimiz günlerde Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında toplantı düzenlendi. Olumlu geçtiği belirtilen toplantıyla ilgili son bilgileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aktardı.

"GENEL PRENSİPLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI"

Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE TOPLANDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç vermişti. Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti geçtiğimiz günlerde koridor oluşturulmasını konuşmak amacıyla İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

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Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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